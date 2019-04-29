Автомобили Aurus начнут продавать не раньше 2020 года

Пока производитель может выпускать машины только для государственных нужд и ВИП-персон.

Розничные продажи российских автомобилей люксовой марки Aurus начнутся не раньше 2020 года. Об этом пишет газета "Ведомости".

Планировалось, что эти машины поступят в салоны летом 2019 года. Но пока производитель (государственный научный центр НАМИ) может выпускать только ограниченное количество авто — для госнужд и ВИП-персон.

По информации журналистов, в 2019 году НАМИ сможет произвести на своих мощностях только 150 автомобилей.

Кабриолеты Aurus, как сообщал Лайф, примут участие в Параде Победы 9 Мая. Также Лайф рассказывал, что во время испытаний было разбито около 20 тестовых образцов машин.