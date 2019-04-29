Второй подросток, напавший на школу в Перми, получил семь лет колонии

Молодому человеку также назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к семи годам воспитательной колонии второго подростка, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя в пермской школе. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Молодого человека признали виновным в покушении на убийство. Ему также назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

Напомним, 15 января утром двое подростков ворвались в школу № 127 в Перми и устроили резню. В результате нападения были ранены 12 учеников, учительница и сами нападавшие. Первого подростка приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.