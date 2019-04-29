Социологи выяснили, сколько россиян переводят деньги на благотворительность

Онлайн-переводы на подобные проекты делают около 15% российских пользователей Сети.

Аналитики "Яндекс.Кассы" и Data Insight выяснили, что 11 миллионов российских интернет-пользователей переводят деньги на благотворительные проекты.

— Это около 15% российских пользователей Интернета 14–54 лет, — передаёт РИА "Новости" сообщение социологов.

Отмечается, что примерно 80% этих россиян намерены и дальше помогать нуждающимся и поддерживать интересные проекты в Сети. В основном это люди, которые активно совершают покупки в мессенджерах и на различных интернет-платформах.

Социологи также подсчитали, что сбор пожертвований на онлайн-платформах организуют около 400 тысяч человек — это меньше 1% всех интернет-пользователей.

Ранее Лайф сообщал, что почти половина россиян одобрила идею продажи алкоголя онлайн.