СМИ: МВД вновь запросило доступ к врачебной тайне

Отсутствие информации о лицах, "представляющих опасность для окружающих", осложняет предупреждение преступлений, заявили в полиции.

МВД РФ вновь попросило доступ к данным, составляющим врачебную тайну, включая информацию о россиянах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

Полиция объяснила свой запрос необходимостью оптимизировать процесс сбора данных о лицах, "представляющих опасность для окружающих". Отсутствие подобной информации осложняет предупреждение преступлений, говорится в документе. Так, по данным МВД, в прошлом году из общего числа преступников (931,107 тысячи человек) каждый третий был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По данным издания, по поручению Голиковой Минздрав перенаправил письмо МВД Российскому обществу психиатров, а также в профильные учреждения. Российское общество психиатров и Институт имени Бехтерева уже подготовили совместный ответ, где говорится, что предложение полиции "не соответствует нормам Конституции РФ и действующего законодательства".

МВД не первый год ведёт переговоры с Минздравом о доступе к врачебной тайне. Предыдущая попытка была предпринята в конце прошлого года и не увенчалась успехом.