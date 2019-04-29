Отец Захарченко назвал себя с сыном порядочными людьми

Сначала обвиняемый сказал, что они очень честны, но потом поправил сам себя: не очень.

Отец арестованного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Виктор на вопрос, считает ли он себя и сына виновными, заявил, что они порядочные. Он поговорил с журналистами перед заседанием в Мещанском районном суде Москвы, где сегодня будет вынесен приговор.

— Мы очень честные, — сказал сначала Виктор Захарченко, но затем сам себя поправил. — Не очень. Порядочные люди. Вот так скажу.

Напомним, Виктора Захарченко обвиняют в растрате 4,9 млн рублей, которые он получил в течение двух лет в виде зарплаты от "МИА-банка", где фиктивно работал. Прокурор требует для него наказания в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Сегодня, 29 апреля, его признали виновным.

Что же касается его сына Дмитрия Захарченко, то разбирательства по его делу продолжаются с 2017 года. Его обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 миллиона долларов. При обысках у Захарченко нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.