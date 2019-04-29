Эпидемиологи рассказали, как в домашних условиях достать впившихся в кожу клещей

Эксперты заверили, что не существует специальных мазей, от которых клещам бы стало противно и они сами выбрались из кожи.

Впившегося в кожу клеща лучше всего удалять выкручиванием при помощи нитки, советуют специалисты, потому что мало у кого под рукой найдётся специальная клещ-отвёртка. А вот от народных средств стоит воздержаться, рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань агентству городских новостей "Москва".

— Главное правило — клеща нужно изъять из тела как можно быстрее. Потому что, пока он находится в человеке, он передаёт клещевые инфекции вместе со слюной. Поэтому, если до травмпункта ехать очень далеко, можно изъять его самому. Самый надёжный способ изъять клеща целиком и быстро — это выкрутить его из тела, — рассказала эксперт.

Карань добавляет, что клещ имеет гарпун — гнатосому с зазубринами — из-за чего его тяжело извлечь из кожи. С большей вероятностью клещ просто разорвётся, чем выйдет полностью, если его вытягивать. При таком результате оставшуюся под кожей часть клеща можно обработать спиртом или мазью, и она выйдет через некоторое время, как заноза.

— Чтобы клещ сам достал гнатосому из тела человека, лучше всего его выкрутить. При этом неважно, в какую сторону его крутить, — главное в одну, а не в разные, — рассказывает Карань.

Выкручивать клеща надо ниткой, сделав узелок. От народных средств эксперт советует воздержатся, потому что они могут нанести больший вред человеку, чем клещу. И, конечно, извлечённого клеща нужно отнести в медучреждение, где его проверят на наличие вирусов.

Ранее Лайф приводил советы, как избежать укуса клещей и переносимых клещами болезней. В прошлом году очаг клещевого энцефалита обнаружили прямо на территории Москвы.