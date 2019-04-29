Подростки устроили бунт в американской психиатрической больнице

Несовершеннолетние пациенты психиатрической больницы в американском штате Юта устроили бунт. Об этом сообщает портал Southern Utah Now.
По словам представителя местной полиции Тиффани Аткина, в медицинском учреждении Red Rock Canyon School произошла массовая драка. Многие подростки пострадали. Точное их количество не приводится.
Для подавления беспорядков в учреждение были направлены бойцы штурмовой группы SWAT. Известно об одном задержанном.
Ранее сообщалось, что певица Бритни Спирс проходит лечение в психиатрической лечебнице, куда попала на фоне переживаний за здоровье своего отца.
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