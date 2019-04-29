Подростки устроили бунт в американской психиатрической больнице

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Подростки устроили бунт в американской психиатрической больнице

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В медицинском учреждении Red Rock Canyon School произошла массовая драка, многие пострадали.

Несовершеннолетние пациенты психиатрической больницы в американском штате Юта устроили бунт. Об этом сообщает портал Southern Utah Now.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/AvereeRHeinlen" target="_blank">Averee Ryann Heinlen</a></p>

По словам представителя местной полиции Тиффани Аткина, в медицинском учреждении Red Rock Canyon School произошла массовая драка. Многие подростки пострадали. Точное их количество не приводится.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/AvereeRHeinlen" target="_blank">Averee Ryann Heinlen</a></p>

Для подавления беспорядков в учреждение были направлены бойцы штурмовой группы SWAT. Известно об одном задержанном.

Ранее сообщалось, что певица Бритни Спирс проходит лечение в психиатрической лечебнице, куда попала на фоне переживаний за здоровье своего отца.

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