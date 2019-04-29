Японцы выпустят комикс про принцессу Лею

Будущая манга получила название "Звёздные войны: Тест принцессы". Она расскажет историю Леи Органы.

4 мая (в день "Звёздных войн") в Японии выпустят мангу под названием "Звёздные войны: Тест принцессы". Об этом сообщает ANN.

Над японским комиксом работал Харуичи. Предполагается, что фанатов "Звёздных войн" ждёт адаптация романа Leia, Princess of Alderaan Клаудии Грей, по чьей более ранней книге Star Wars: Lost Stars уже выходит манга.

Ранее Харуичи выиграл Excellent Rookie Award в категории для молодых авторов 70-й Tetsuya Chiba Awards. Сама книга расскажет о 16-летней Лее Органе, которая пройдёт обязательное испытание, готовясь стать королевой планеты Алдераан.