В Кисловодске полицейский вынес из горящего дома мать с четырьмя детьми

Сотрудник МВД не побоялся войти в задымлённое помещение и вывести людей до приезда пожарных.

Участковый Владимир Хнырев вынес из горящего двухэтажного дома в Кисловодске четырёх маленьких детей и их мать. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прапорщик возвращался вечером со службы на машине, когда заметил в одной из квартир сильное пламя. Он сразу вызвал пожарных, а сам кинулся на помощь жильцам.

— Войдя в задымлённое помещение, сотрудник полиции обнаружил женщину и четверых детей, младшему из которых чуть больше года. Он помог им выбраться на улицу, после чего посадил в свой личный автомобиль, — рассказала Волк.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь. В МВД подчеркнули, что благодаря действиям полицейского никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в деревне Пешки Солнечногорского района Подмосковья произошёл пожар на площади 700 квадратных метров, сгорело 40 сараев.