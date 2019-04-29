ЦБ планирует ограничить денежные переводы в некоторые страны

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ЦБ планирует ограничить денежные переводы в некоторые страны

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Так Центробанк намерен бороться с теневыми операциями, которые проводят иностранцы.

Банк России планирует ввести ограничения на денежные переводы во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. Об этом сообщают "Ведомости".

ЦБ заметил тенденцию частых переводов денег за границу без открытия банковского счёта и регистрации юрлиц. Это помогает обходить дополнительные налоги.

Сомнительные переводы в основном делаются во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. Введя лимиты, Центробанк намерен бороться с теневыми операциями, которые осуществляют иностранные граждане.

Ранее Лайф сообщал, что ЦБ поддержал идею перевода зарплаты по номеру телефона.

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