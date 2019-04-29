Семилетний мальчик пропал в Тверской области

Масштабные поиски ведут сотрудники органов внутренних дел, спасатели и волонтёры.

В Тверской области ищут семилетнего жителя города Ржева. Следователи при этом устанавливают обстоятельства его исчезновения. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 28 апреля мальчик вышел из дома своей бабушки и не вернулся. Представители СКР допросили родственников ребёнка, его знакомых и друзей. Масштабные поисковые мероприятия ведут сотрудники органов внутренних дел, МЧС и волонтёры.

Уже осмотрены улицы города, проверены чердаки и подвалы.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Чите школьника нашли в доме его приятеля, где они на протяжении двух дней играли в компьютерные игры.