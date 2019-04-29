Более сотни волонтёров-медиков выйдут на "Бессмертный полк" в Москве

Они будут работать на маршруте от памятника Г. Жукову до Васильевского спуска. Узнать помощников можно будет по специальным повязкам.

Следить за самочувствием и оказывать первую медицинскую помощь участникам акции "Бессмертный полк" в столице будут 110 волонтёров-медиков. Об этом сообщает агентство "Москва".

Среди волонтёров будут студенты первого-шестого курсов медицинских вузов, а также действующие врачи. Все они будут работать в связке с бригадами скорой помощи. У каждого на рукаве будет красная повязка с изображением белого креста. Они будут дежурить на маршруте от памятника Жукову до Васильевского спуска.

— У волонтёров-медиков есть навык, как вынести человека, которому стало плохо, из толпы, после чего, если требуется, оперативно вызывается карета скорой помощи, — объяснила агентству региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики".

"Бессмертный полк" — общественная акция, которая проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Недавно Лайф сообщал, что с этого года к акции присоединятся жители Аляски. Также в память о бойцах Великой Отечественной войны пройдут жители Аргентины.