"Яжемать", перебегавшая с коляской дорогу в Казани, была пьяна

Шесть полос женщине удалось преодолеть, на седьмой один из водителей не успел притормозить и сбил нарушительницу и её ребёнка.

Мать, которую при попытке перебежать десятиполосную оживлённую дорогу с коляской сбила машина, была пьяна. Инцидент произошёл на улице Назарбаева в Казани. Об этом сообщили в УМВД России по Республике Татарстан.

На женщину составили сразу два административных протокола — за переход дороги в неположенном месте в состоянии опьянения и за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В управлении уточнили, что ребёнок, которого выбросило из коляски в результате столкновения, отделался ушибами. Мать также не получила серьёзных травм.

Ранее Лайф сообщал, что в Клину мать угрожала бывшему мужу убить их общих дочерей ножом, если он не вернётся в семью. Женщина вспылила после того, как экс-супруг приехал с новой возлюбленной навестить своих детей. Инцидентом заинтересовались в МВД.