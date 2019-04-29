"Яжемать", перебегавшая с коляской дорогу в Казани, была пьяна

Мать, которую при попытке перебежать десятиполосную оживлённую дорогу с коляской сбила машина, была пьяна. Инцидент произошёл на улице Назарбаева в Казани. Об этом сообщили в УМВД России по Республике Татарстан.
На женщину составили сразу два административных протокола — за переход дороги в неположенном месте в состоянии опьянения и за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В управлении уточнили, что ребёнок, которого выбросило из коляски в результате столкновения, отделался ушибами. Мать также не получила серьёзных травм.
Ранее Лайф сообщал, что в Клину мать угрожала бывшему мужу убить их общих дочерей ножом, если он не вернётся в семью. Женщина вспылила после того, как экс-супруг приехал с новой возлюбленной навестить своих детей. Инцидентом заинтересовались в МВД.
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