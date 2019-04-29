Пассажиры в Домодедово смогут обнять собак, чтобы победить аэрофобию

Для мероприятия, в котором примут участие 14 животных, оборудуют специальную зону на втором этаже воздушной гавани.

Пассажиров столичного аэропорта Домодедово, которые испытывают стресс перед полётом, приглашают пообниматься с собаками-терапевтами. Обученные животные уже не первый раз помогают пассажирам избавиться от аэрофобии, рассказали агентству городских новостей "Москва" в аэропорту.

Акция "Обними друга перед полётом" начнётся в Домодедово в один из самых пиковых дней вылетов пассажиров — 30 апреля, ведь далее следуют длинные выходные.

— С 11:00 до 16:00 любой желающий сможет пообщаться с собаками-терапевтами, специально обученными взаимодействию с людьми. На втором этаже аэровокзала будет организована зона, где путешественники смогут погладить или обнять собак, — сообщили в аэропорту.

Сами владельцы и воспитатели собак хотят привлечь внимание граждан к работе фонда "Вторая жизнь", который пристроил в семьи уже более 100 животных.

Ранее такую акцию организовывали в Домодедово в феврале, но лечение аэрофобии через контакт с животными является международным методом.