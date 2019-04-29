Опрос показал, что работодатели в России готовы повысить зарплату сотрудникам

На наибольшую надбавку к зарплате могут рассчитывать работники в сфере электронной коммерции, hi-tech и химии.

Большинство работодателей в России в этом году собираются повышать зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса компании Korn Ferry.

Из опроса следует, что средний размер прибавки составит 4,5 процента, а в случае дифференцированного повышения увеличение в среднем составит 5,6%. На наибольшую надбавку к зарплате могут рассчитывать работники в сфере электронной коммерции, hi-tech и химии. Наименьший рост зарплаты ожидается в горнодобывающей отрасли и банковской сфере.

Общую индексацию проведут 12,5% компаний, а 5,3% в этом году откажутся от повышения зарплат. Как отмечается, максимальная прибавка может быть обеспечена руководителям среднего звена и специалистам, а вот высшее руководство сможет рассчитывать только на минимальное повышение зарплаты.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян.