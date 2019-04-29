В Нижнем Тагиле воспитанницу детдома поселили в квартиру без окон и пола

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В Нижнем Тагиле воспитанницу детдома поселили в квартиру без окон и пола

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Фото: ©РИА Новости\Валерий Мельников 

Теперь девушку вновь восстановили на учёте в управлении социальной политики региона для предоставления жилья.

В Нижнем Тагиле воспитанницу детского дома поселили в квартиру, которая фактически непригодна для проживания.

Оконные проёмы забиты деревянными щитами, входная дверь закрывается на болт, отсутствует пол, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При этом в 2017 году социальные службы сняли сироту с учёта как обеспеченную жильём. Прокуратура признала эти действия незаконными и подала иск в суд. Несмотря на жалобы со стороны руководства социальной политики региона, суд удовлетворил иск, и теперь девушка вновь находится на учёте для предоставления жилья.

Ранее Лайф сообщал, что на Кубани глава района купил квартиры сиротам в бараке для заключённых.

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