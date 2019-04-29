Семьи с детьми могут рассчитывать на ипотеку по ставке 5%

Льготный кредит в ВТБ будет доступен тем, у кого в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребёнок.

ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми. Новое предложение начинает действовать с сегодняшнего дня, 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Оформить льготный кредит могут те, у кого в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребёнок. При этом ставка 5% годовых будет действовать весь срок кредитования при условии личного и имущественного страхования.

Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Такие средства выдаются при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. В других регионах РФ можно получить до 6 млн рублей.

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%.