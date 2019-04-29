В Челябинской области загорелась церковь, пострадало шесть детей — видео

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В Челябинской области загорелась церковь, пострадало шесть детей — видео

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Церковь загорелась в посёлке Межевом Челябинской области. Как сообщил Лайфу источник, знакомый с ситуацией, в результате происшествия пострадало шестеро детей, все они 2012 года рождения. Трое из них попали в реанимацию.

Причиной возгорания стало короткое замыкание. Здание церкви сильно повреждено.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года в Карелии дотла выгорел редкий памятник деревянного зодчества — Успенская церковь XVIII века.

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