В Челябинской области загорелась церковь, пострадало шесть детей — видео

Церковь загорелась в посёлке Межевом Челябинской области. Как сообщил Лайфу источник, знакомый с ситуацией, в результате происшествия пострадало шестеро детей, все они 2012 года рождения. Трое из них попали в реанимацию.
Причиной возгорания стало короткое замыкание. Здание церкви сильно повреждено.
Как сообщалось ранее, в августе прошлого года в Карелии дотла выгорел редкий памятник деревянного зодчества — Успенская церковь XVIII века.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени