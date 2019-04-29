Особый противопожарный режим введён в 22 регионах России

Особый противопожарный режим введён на территории 22 российских регионов. Об этом сообщил врио замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко в ходе селекторного совещания.
— Особый противопожарный режим введён на всей территории 22 субъектов РФ и в 18 регионах — частично, — уточнил Яцуценко.
По его словам, в минувшую неделю было зафиксировано значительное увеличение термоточек в ряде регионов. В результате палов сухой растительности, повышения температур воздуха и сильного ветра в 11 субъектах РФ огонь перекинулся на хозяйственные постройки и другие строения. Яцуценко призвал региональные управления МЧС принять исчерпывающие меры по стабилизации обстановки и держать её под контролем.
Ранее сообщалось, что в Комсомольском государственном природном заповеднике в Хабаровском крае горят леса на площади 55 гектаров. Пожар возник из-за грозы.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени