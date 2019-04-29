Особый противопожарный режим введён в 22 регионах России

На территории ещё 18 субъектов, где было зафиксировано значительное увеличение термоточек, он действует частично.

Особый противопожарный режим введён на территории 22 российских регионов. Об этом сообщил врио замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко в ходе селекторного совещания.

— Особый противопожарный режим введён на всей территории 22 субъектов РФ и в 18 регионах — частично, — уточнил Яцуценко.

По его словам, в минувшую неделю было зафиксировано значительное увеличение термоточек в ряде регионов. В результате палов сухой растительности, повышения температур воздуха и сильного ветра в 11 субъектах РФ огонь перекинулся на хозяйственные постройки и другие строения. Яцуценко призвал региональные управления МЧС принять исчерпывающие меры по стабилизации обстановки и держать её под контролем.

Ранее сообщалось, что в Комсомольском государственном природном заповеднике в Хабаровском крае горят леса на площади 55 гектаров. Пожар возник из-за грозы.