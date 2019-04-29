Отец полковника Захарченко получил четыре года колонии

Мещанский районный суд столицы приговорил отца полковника Захарченко Виктора Захарченко к четырём годам колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Ранее его признали виновным в растрате.

— Назначить Виктору Захарченко наказание в виде четырёх лет колонии общего режима, — огласила решение судья Оксана Горюнова.

Ранее гособвинение просило наказать Захарченко-старшего и приговорить его к пяти годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Добавим, отец полковника так свою вину и не признал.

Напомним, Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 млн рублей, которые он получил в течение двух лет в виде зарплаты от "МИА-банка", где фиктивно работал.