В Кремле приняли во внимание заявление Зеленского о российских паспортах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о перспективе выдачи российских паспортов украинцам по упрощённой схеме.
— Идёт обмен заявлениями. Мы всё тщательно фиксируем, принимаем во внимание, — сказал журналистам представитель Кремля.
Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине проанонсировал, что в будущем российское гражданство для всех украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.
Зеленский в ответ выразил мнение, что такая льгота со стороны российского руководства не будет пользоваться спросом у украинцев. Более того, он опасается, что российские паспорта будут оформляться "ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".
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