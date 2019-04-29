В Кремле приняли во внимание заявление Зеленского о российских паспортах

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В Кремле приняли во внимание заявление Зеленского о российских паспортах

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Фото © РИА Новости/Стрингер

Новое руководство Незалежной считает, что гражданство РФ пригодится тем украинцам, которые хотят скрыться от уголовного преследования на родине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о перспективе выдачи российских паспортов украинцам по упрощённой схеме.

Идёт обмен заявлениями. Мы всё тщательно фиксируем, принимаем во внимание, — сказал журналистам представитель Кремля.

Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине проанонсировал, что в будущем российское гражданство для всех украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.

Зеленский в ответ выразил мнение, что такая льгота со стороны российского руководства не будет пользоваться спросом у украинцев. Более того, он опасается, что российские паспорта будут оформляться "ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".

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