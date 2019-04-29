Песков заявил, что реализацией указа о паспортах теперь займутся ведомства

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Песков заявил, что реализацией указа о паспортах теперь займутся ведомства

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В частности, это соответствующие подразделения российского Министерства внутренних дел.

Реализацией указа президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов граждан России жителям ДНР и ЛНР будут заниматься профильные ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в частности, этим будут заниматься соответствующие подразделения Министерства внутренних дел. Журналисты также уточнили у Пескова, будут ли новые граждане России, проживающие в Донбассе, платить налоги в бюджет страны.

Многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов, — ответил он.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой Народных Республик. Позднее глава государства заявил, что РФ может упростить выдачу гражданства жителям Украины.

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