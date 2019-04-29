Песков заявил, что реализацией указа о паспортах теперь займутся ведомства

Реализацией указа президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов граждан России жителям ДНР и ЛНР будут заниматься профильные ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в частности, этим будут заниматься соответствующие подразделения Министерства внутренних дел. Журналисты также уточнили у Пескова, будут ли новые граждане России, проживающие в Донбассе, платить налоги в бюджет страны.
— Многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов, — ответил он.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой Народных Республик. Позднее глава государства заявил, что РФ может упростить выдачу гражданства жителям Украины.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени