В Москве прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой

Проститься с любимой актрисой пришли сотни поклонников, коллеги и деятели культуры.

В Государственном академическом Малом театре в Москве проходит прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Она скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.

— Я помню её выход в красном платье (в спектакле "Волки и овцы") — ничего красивее я не видел, был какой-то взрыв красоты, — заявил на церемонии прощания ТАСС народный артист Валерий Баринов.

Он добавил, что глаза Быстрицкой излучали красоту и достоинство. И подчеркнул, что она прожила на сцене целую жизнь — 50 лет.

Перед смертью Быстрицкая тяжело болела. В связи с кончиной артистки выразил соболезнования президент России Владимир Путин. Быстрицкую похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.