В Москве прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой

В Государственном академическом Малом театре в Москве проходит прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Она скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.
— Я помню её выход в красном платье (в спектакле "Волки и овцы") — ничего красивее я не видел, был какой-то взрыв красоты, — заявил на церемонии прощания ТАСС народный артист Валерий Баринов.
Он добавил, что глаза Быстрицкой излучали красоту и достоинство. И подчеркнул, что она прожила на сцене целую жизнь — 50 лет.
Перед смертью Быстрицкая тяжело болела. В связи с кончиной артистки выразил соболезнования президент России Владимир Путин. Быстрицкую похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.
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