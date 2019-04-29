Немецкий депутат призвал отдать Порошенко под трибунал за Донбасс

По мнению политика, Донецк и Луганск собрали достаточно фактов для такого процесса.

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что в Донбассе накопилось множество доказательств военных преступлений, за которые Петра Порошенко стоит отдать под международный трибунал. Своё мнение депутат, лично побывавший на линии соприкосновения ЛНР и Украины, высказал "Комсомольской правде".

— За пять лет конфликта погибло 15 тысяч человек. Стреляли, разумеется, обе стороны, но 90% снарядов прилетало с Украины. Эти факты подтверждаются даже в отчётах ОБСЕ и являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса, — заявил немецкий политик.

Линдеманн сам был в станице Луганской и наблюдал, как тысячам людей приходилось перебираться по сломанному мосту над рекой Северский Донец. Сооружение разбомбили военные регулярной армии Украины, а киевские власти отказывались его ремонтировать, несмотря на то что различные организации из ЕС предлагали профинансировать восстановление.

— Для созыва трибунала необходимо собрать прямые доказательства военных преступлений Порошенко, чем, собственно, уже долгое время занимаются органы юстиции ЛНР и ДНР. Материалов для международного трибунала над экс-президентом и его высшими офицерами достаточно уже сейчас, — уверен Линдеманн.

О том, что украинский президент Пётр Порошенко заслуживает предстать перед международным трибуналом, Линдеманн заявлял ещё в феврале. Политик уверен, что Порошенко лишь нагнетал конфликт на востоке страны, чтобы победить на выборах. В прошлом месяце через свою партию "Альтернатива для Германии" Линдеманн пытался добиться пересмотра запрета на заход судов ФРГ в Крым.