Немецкий депутат призвал отдать Порошенко под трибунал за Донбасс

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Немецкий депутат призвал отдать Порошенко под трибунал за Донбасс

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Пётр Порошенко. Фото: © Fickr/Senat RP

По мнению политика, Донецк и Луганск собрали достаточно фактов для такого процесса.

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что в Донбассе накопилось множество доказательств военных преступлений, за которые Петра Порошенко стоит отдать под международный трибунал. Своё мнение депутат, лично побывавший на линии соприкосновения ЛНР и Украины, высказал "Комсомольской правде".

За пять лет конфликта погибло 15 тысяч человек. Стреляли, разумеется, обе стороны, но 90% снарядов прилетало с Украины. Эти факты подтверждаются даже в отчётах ОБСЕ и являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса, — заявил немецкий политик.

Линдеманн сам был в станице Луганской и наблюдал, как тысячам людей приходилось перебираться по сломанному мосту над рекой Северский Донец. Сооружение разбомбили военные регулярной армии Украины, а киевские власти отказывались его ремонтировать, несмотря на то что различные организации из ЕС предлагали профинансировать восстановление.

Для созыва трибунала необходимо собрать прямые доказательства военных преступлений Порошенко, чем, собственно, уже долгое время занимаются органы юстиции ЛНР и ДНР. Материалов для международного трибунала над экс-президентом и его высшими офицерами достаточно уже сейчас, — уверен Линдеманн.

О том, что украинский президент Пётр Порошенко заслуживает предстать перед международным трибуналом, Линдеманн заявлял ещё в феврале. Политик уверен, что Порошенко лишь нагнетал конфликт на востоке страны, чтобы победить на выборах. В прошлом месяце через свою партию "Альтернатива для Германии" Линдеманн пытался добиться пересмотра запрета на заход судов ФРГ в Крым.

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