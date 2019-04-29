Лайф узнал причину пожара в деревянной церкви на Урале, где пострадали дети

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Лайф узнал причину пожара в деревянной церкви на Урале, где пострадали дети

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В распоряжении нашей редакции оказалось видео изнутри сгоревшего сооружения, на котором видны последствия пожара.

Причиной пожара в церкви в посёлке Межевой Челябинской области стало короткое замыкание в электрощитке. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пользу этой версии говорят фото, сделанные на месте ЧП.

<p>Фото: © L!FE</p>

Пострадало шесть детей 2012 года рождения, которые приехали в церковь, чтобы подняться и позвонить в колокол. Всего на экскурсию поехало 14 человек и сопровождающий. Они разделились на две группы по семь человек.

<p>Фото: © L!FE</p>

Одна группа поднялась наверх, другая ждала внизу своей очереди. Группа, которая ждала внизу, успела выбежать, а те дети, которые оказались в момент пожара на колокольне, пострадали очень сильно, — рассказывает собеседник редакции.

Как сообщалось ранее, трое из шести пострадавших детей находятся в реанимации.

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