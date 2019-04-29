Песков напомнил, что многие граждане Украины имеют паспорта других стран

В Кремле не считают, что российские паспорта у жителей Донбасса приведут к неразберихе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не разделяет мнение о том, что получение российских паспортов жителями Донбасса может привести к какой-либо путанице, поскольку немалая часть граждан Украины и так имеет паспорта других стран. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

— Они же не перестают быть гражданами Украины. Ну, если они сами этого не желают... Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран, таких немало, — указал представитель Кремля.

Песков добавил, "граждане Украины и граждане Польши, граждане Украины и граждане Венгрии одновременно сейчас выбирали нового президента", и это отнюдь не привело ни к какой путанице или неразберихе.

Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине проанонсировал, что в будущем российское гражданство для всех украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.