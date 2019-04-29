Москвичам посоветовали пересесть сегодня на метро из-за репетиции парада

После 17:30 на автомобиле будет очень сложно проехать в центре города, рассказали в ЦОДД.

Из-за репетиции Парада Победы сегодня, 29 апреля, в центре Москвы частично перекроют движение, поэтому водителей призвали пересесть на метро. Каких улиц коснутся ограничения, уточнил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Вечером полноценная репетиция Парада Победы — с техникой и соответствующими ограничениями на западе, Садовом кольце и в центре. После 17:30 на машине будет очень сложно. Выбирайте метро. Там никаких танков не ожидается, — говорится в твиттере ведомства.

На время репетиции, которая продлится до 22:30, будут перекрыты Нижние Мнёвники, Звенигородское шоссе, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Тверская, 1-я и 2-я Брестские улицы, а также переулки и мосты вокруг Кремля.

Ранее в Минобороны сообщили, что 29 апреля и 4 мая из-за репетиций Парада Победы будет перекрыто всё движение на ряде столичных улиц.