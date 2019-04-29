Зеленский вернулся с отдыха в Турции

Там он шутил с работниками одного из ресторанов и даже на время занял место повара — пожарил мясо на гриле.

Сегодня избранный президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину после трёхдневного отдыха в пятизвёздочной гостинице курортного района Бодрум. Об этом сообщает агентство Аnadolu.

На отдыхе Зеленский шутил с сотрудниками одного из ресторанов и даже на время занял место повара — он пожарил мясо на гриле.

Отметим, что в Турции Зеленский отдыхал в сопровождении турецкой охраны. О безопасности избранного президента Украины позаботился лично лидер Турции Реджеп Эрдоган.

В аэропорту Milas-Bodrum Зеленского провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан, передают журналисты.

Работники турецкого отеля ранее рассказали о Зеленском как о простом и весёлом туристе.