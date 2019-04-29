Лановой заявил, что верит в нерушимость братства между Россией и Украиной

По его мнению, его неспособна разрушить группа людей, которая хочет на этом заработать.

Народный артист СССР Василий Лановой не верит, что братство между россиянами и украинцами может быть разрушено по вине нескольких человек.

— Столько лет братства между Россией и Украиной, чтобы вот так прошло из-за пяти-десяти [человек], которые кусают и [для которых] деньги-деньги-деньги — главное, не может, — сказал актёр корреспонденту Лайфа.

Он добавил, что ещё рано судить, сможет ли избранный президент Незалежной Владимир Зеленский наладить жизнь украинцев. Однако Лановой считает, что нужно доверять выбору народа, который голосовал за артиста.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать новые условия отношений с Россией. В частности, он заявил, что Киев хочет диалога по поводу обмена гражданами по принципу "всех на всех".