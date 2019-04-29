В Ростовской области открылся первый центр по выдаче паспортов РФ жителям ЛНР

Второй пункт должен открыться уже завтра для жителей Донецкой Народной Республики.

В городе Новошахтинске Ростовской области начал работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям Луганской Народной Республики. Об этом представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов рассказал РИА "Новости".

— Центр открылся сегодня в тестовом режиме. Происходит апробация технологии, принимаем первые документы от представителей республики, — заявил Адзинов.

Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта необязательно отказываться от гражданства Украины.

Ранее в украинской Верховной раде потребовали, чтобы Россия не выдавала паспорта жителям Донбасса. Путин удивился негативной реакции на выдачу российских паспортов, ведь ранее гражданам Украины выдавали паспорта власти Венгрии и Румынии.