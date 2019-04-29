В Ростовской области открылся первый центр по выдаче паспортов РФ жителям ЛНР

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В Ростовской области открылся первый центр по выдаче паспортов РФ жителям ЛНР

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Фото: © Агентство "Москва" / Любимов Андрей

Второй пункт должен открыться уже завтра для жителей Донецкой Народной Республики.

В городе Новошахтинске Ростовской области начал работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям Луганской Народной Республики. Об этом представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов рассказал РИА "Новости".

Центр открылся сегодня в тестовом режиме. Происходит апробация технологии, принимаем первые документы от представителей республики, заявил Адзинов.

Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта необязательно отказываться от гражданства Украины.

Ранее в украинской Верховной раде потребовали, чтобы Россия не выдавала паспорта жителям Донбасса. Путин удивился негативной реакции на выдачу российских паспортов, ведь ранее гражданам Украины выдавали паспорта власти Венгрии и Румынии.

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