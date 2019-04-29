Китай показал самый тяжеловооружённый эсминец в мире

По мнению экспертов, корабль может стать одним из самых значимых технологических достижений китайского оборонпрома.

Китай во время парада в честь 70-й годовщины создания военно-морского флота страны показал эсминец Type 055. Он считается самым тяжеловооружённым в мире в своём классе, сообщает издание Militarywatchmagazine.

По словам экспертов, корабль претендует на звание самого значимого технологического достижения китайского оборонпрома и сможет составить достойную конкуренцию японским и американским эсминцам.

Главным оружием эсминца являются противокорабельные крылатые ракеты YJ-18, которые превосходят американские Tomahawk. Дальность их полёта составляет более 500 км и разгоняются они до 3 махов.

Также отмечается, что на корабле размещена установка вертикального пуска со 112 ячейками, которая рассчитана на использование более десятка различных ракет.

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