В Белоруссии заявили, что поставки чистой нефти из России не возобновились

Делегация концерна "Белнефтехим" находится в Москве на переговорах с представителями российских нефтяных компаний.

Прокачка чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Белоруссию ещё не началась. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского концерна "Белнефтехим". В трубопроводе на белорусской территории по-прежнему нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

— В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась, — заявили в компании.

Отмечается, что НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке.

Делегация концерна "Белнефтехим" находится в Москве на переговорах с участием российских нефтяных компаний.

Об ухудшении качества поставок нефти из России в Белоруссию Лайф сообщал больше недели назад. Тогда Минск ограничил экспорт нефтепродуктов. Также белорусская сторона потребовала компенсации от российских нефтяников за испорченное оборудование на НПЗ и недополученную прибыль.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился за неделю найти виновных в этой ситуации.