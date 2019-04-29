В Белоруссии заявили, что поставки чистой нефти из России не возобновились

Прокачка чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Белоруссию ещё не началась. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского концерна "Белнефтехим". В трубопроводе на белорусской территории по-прежнему нефть с повышенным содержанием хлорорганики.
— В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась, — заявили в компании.
Отмечается, что НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке.
Делегация концерна "Белнефтехим" находится в Москве на переговорах с участием российских нефтяных компаний.
Об ухудшении качества поставок нефти из России в Белоруссию Лайф сообщал больше недели назад. Тогда Минск ограничил экспорт нефтепродуктов. Также белорусская сторона потребовала компенсации от российских нефтяников за испорченное оборудование на НПЗ и недополученную прибыль.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился за неделю найти виновных в этой ситуации.
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