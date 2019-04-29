Суд приговорил к 2,5 года колонии ещё одного фигуранта дела "Нового величия"

Также молодому человеку назначен один год ограничения свободы, на протяжении которого ему нельзя будет менять постоянное место жительства, выезжать за пределы Москвы.

Люблинский суд Москвы вынес второй приговор по делу "Нового величия". Павел Ребровский признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорён к 2,5 года колонии общего режима.

Молодому человеку также назначен один год ограничения свободы. На протяжении этого периода ему нельзя будет менять постоянное место жительства, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях без согласия контролирующего органа.

Суд также зачёл время нахождения Ребровского под домашним арестом из расчёта "два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей".

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей и домашним арестом фигурантам дела "Нового величия". Пётр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков останутся в СИЗО до 13 июня, остальные обвиняемые — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — будут находиться под домашним арестом ещё три месяца.

Ещё один фигурант дела — Рустам Рустамов, полностью признавший свою вину, — в марте этого года был приговорён к двум годам колонии условно.

По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до десяти лет лишения свободы.