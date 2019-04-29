Победителей "Диктанта Победы" пригласят на парад 9 Мая 2020 года

Участникам тестирования нужно будет ответить на 20 вопросов, посвящённых событиям ВОВ.

Победители федерального этапа "Диктанта Победы" будут приглашены в качестве гостей на Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится на Красной площади в мае 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

— 7 мая состоится Всероссийский исторический диктант, посвящённый событиям Великой Отечественной войны. Центральной площадкой "Диктанта Победы" станет Музей Победы на Поклонной горе, — рассказали в учреждении.

Диктант будет состоять из 20 вопросов, в которых из четырёх вариантов ответа надо выбрать правильный. Пройти тестирование можно на одной из более тысячи региональных площадок или в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Финалисты "Диктанта Победы" получат призы, а победителей федерального этапа пригласят на Парад Победы 2020 года.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в ВОВ Минобороны РФ запустило проект, посвящённый праздничным военным парадам в этот день по всей стране.