Милонов объяснил Лайфу, почему зимой нужно работать меньше

Альтернативой депутат считает опыт европейских стран, где посреди недели есть сокращённый рабочий день, когда работают только до обеда.

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил в беседе с Лайфом, почему он считает необходимым сократить рабочий день для россиян в зимнее время.

— Зимой световой день сокращается, человек, который уходит на работу в темноте и возвращается в темноте безусловно впадает в депрессию, даже самый оптимист. Отсюда падение качества труда, эффективности труда. Это несопоставимо с тем часом, с падением продолжительности, — считает Милонов.

Парламентарий уверен, что сокращённый рабочий день зимой позволит придать людям больше мотивации и повысить их психоэмоциональное состояние, а значит, и производительность и эффективность труда.

Депутат обратил внимание, что установление восьмичасового рабочего дня происходило в эпоху бумажной почты и стационарных телефонных аппаратов. Благодаря современным технологиям же производительность выросла.

— Это такой гуманистический шаг. Я уверен, что, во-первых, он не коснётся никого из топ-персонала, потому что у них у всех ненормированный рабочий день. И не коснётся тех, у кого почасовая оплата, кто сам выбирает график. Это коснётся прежде всего тех, кто обычные наёмные клерки, то есть люди, которых большинство, люди, которые ходят и работают по восемь часов, страдают от этого зимой, у них депрессия, — объяснил свою инициативу Милонов.

Сам депутат ранее заявлял, что перед тем, как реализовать его идею, стоит проработать все аспекты с медиками и специалистами в области гигиены труда.