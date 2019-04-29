Школьник выстрелил в голову однокласснику на репетиции спектакля — видео

В образовательном учреждении заверили, что состояние пострадавшего школьника "не вызывает опасений и беспокойства".

Школьник в Москве выстрелил в голову однокласснику из пневматического пистолета на репетиции спектакля. Видео инцидента опубликовано Mash.

Инцидент произошёл вечером 27 апреля в школе "Покровский квартал". Тогда учащиеся восьмого класса репетировали спектакль по произведению Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца". В нём есть сцена дуэли, и один из учащихся — Михаил П. — принёс в учебное заведение пневматический пистолет как реквизит и случайно выстрелил в "оппонента". Пуля попала школьнику в нос.

По данным Лайфа, этот пистолет мальчику подарила бабушка. В семье Михаила утверждают, что их ребёнок разрядил пистолет и вытряхнул все пули, которые там были, и это, как отмечается, видели его одноклассники. Они также не исключают, что пуля могла застрять в пистолете или его мог кто-то зарядить, пока школьник переодевался.

Администрация школы заявила, что это был игрушечный пистолет, который был заряжен пластмассовыми пулями. Там также отмечается, что состояние пострадавшего школьника "не вызывает опасений и беспокойства".

— Администрация школы усилит контроль за обеспечением безопасности воспитанников. Специалист по охране труда и здоровью уже провёл с сотрудниками школы и учащимися дополнительный инструктаж по технике безопасности, — сообщается на сайте школы.

Ранее стало известно, что в одном из кафе Зеленограда мужчина устроил драку и в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента из травматического оружия.