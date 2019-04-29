Названа причина ДТП, в котором погиб чешский футболист Шурал

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Названа причина ДТП, в котором погиб чешский футболист Шурал

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Йосеф Шурал. Фото: © Instagram/ josef.sural

В дорожном происшествии пострадало семь футболистов. Йосеф Шурал получил серьёзные травмы и скончался в больнице.

Футболист турецкого клуба "Аланьяспор" Йосеф Шурал погиб в ДТП из-за заснувшего за рулём водителя автобуса, в котором ехала команда.

Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, было два водителя и оба заснули, — передаёт RT сообщение президента клуба Хасана Чавушоглу.

После этого автобус съехал с дороги.

Напомним, в этом ДТП пострадало семь футболистов клуба "Аланьяспор". Йосеф Шурал получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

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