Названа причина ДТП, в котором погиб чешский футболист Шурал

Футболист турецкого клуба "Аланьяспор" Йосеф Шурал погиб в ДТП из-за заснувшего за рулём водителя автобуса, в котором ехала команда.
— Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, было два водителя и оба заснули, — передаёт RT сообщение президента клуба Хасана Чавушоглу.
После этого автобус съехал с дороги.
Напомним, в этом ДТП пострадало семь футболистов клуба "Аланьяспор". Йосеф Шурал получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
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