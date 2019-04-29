Путин вручил звёзды Героев труда пятерым россиянам

На торжественной церемонии глава государства отметил преданное служение стране граждан, получивших награду.

Президент Владимир Путин вручил награды россиянам, получившим звание Героев труда Российской Федерации.

— Рад встретиться с вами в преддверии праздника 1 Мая и вручить золотые медали Героев Труда РФ. Слово "герои" говорит само за себя — это выдающиеся труженики, — сказал глава государства и отметил преданное служение стране награждаемых.

В этом году почётной награды удостоилось пять человек: народный артист СССР Василий Лановой, адыгский поэт и писатель Исхак Машбаш, сотрудник "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, работница ОАО "РЖД" Ольга Бочкарёва, а также гендиректор "Красного Сормова" Николай Жарков.

Василий Лановой — артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Также он известен публике как киноактёр. Его дебютом в кино стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". Кроме того, он снимался в "Войне и мире", "Как закалялась сталь", "Алых парусах", "Анне Карениной" и многих других.

Исхак Машбаш — поэт и писатель из Адыгеи. Он написал более 60 книг. Машбаш также известен, как автор многих песен, ставших народными.

Сергей Антонов — сотрудник "Южморрыбфлота". Он почти 40 лет проработал в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. На "Южморрыбфлоте" отвечает за модернизацию, производство и обеспечение судов промысловым вооружением и такелажем.

Ольга Бочкарёва — сотрудница ОАО "РЖД". Уже более 35 лет работает на железной дороге Новосибирской области. Она возглавляет бригаду одного из крупнейших горочных комплексов железнодорожной сети.

Николай Жарков — работает советником гендиректора завода "Красное Сормово". Под его руководством создают новейшие образцы вооружения и подъёмно-мачтовых устройств, в том числе для подлодок "Ясень" и "Борей".