Путин прокомментировал Лайфу слова Зеленского об украинских паспортах россиянам

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова новоизбранного лидера Незалежной Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов.

— Очень хорошо. Это говорит о том, что у нас много общего и мы договоримся, — заявил глава государства, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа. — Я много раз говорил, что русские и украинцы — братский народ.

Российский лидер также высказался в пользу общего гражданства у россиян и украинцев. По словам Путина, оба народа от этого только выиграют.

Как уже сообщал Лайф, ранее Зеленский прокомментировал возможность того, что Россия станет выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме. Он назвал это попыткой соблазнить жителей Незалежной и в ответ заявил, что Киев будет предоставлять украинское гражданство всем, "кто готов сражаться за свободу".