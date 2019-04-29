Путин считает, что было бы справедливо вернуть Саакашвили украинский паспорт

Российский лидер рекомендовал Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать не с россиян, а с грузин.

Президент России Владимир Путин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос журналиста Лайфа.

— Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин... Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича, — заявил Лайфу президент.

Резюмируя вопрос о гражданстве, Путин выразил надежду, что ему удастся договориться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, что на пресс-конференции в Пекине российский лидер проанонсировал, что в будущем гражданство нашей страны для всех украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.

Добавим, что Саакашвили был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента страны Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт. А пограничная служба Украины запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года.