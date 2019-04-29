Путин заявил, что трудолюбие заложено в национальном характере россиян

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Путин заявил, что трудолюбие заложено в национальном характере россиян

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Вся отечественная история наполнена достижениями её решительных и упорных сыновей и дочерей, подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в национальном характере россиян заложена традиция самоотверженно трудиться на благо Родины. Об этом он сказал на церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле.

Эти традиции, устои — в нашем общенациональном характере. Вся великая история России наполнена достижениями её сыновей и дочерей, трудолюбивых, упорных, решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники, такие люди, как вы, — обратился глава государства к героям труда.

Ранее сообщалось, что Путин в Кремле вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" пяти россиянам: народному артисту СССР Василию Лановому, адыгскому писателю Исхаку Машбашеву, сотруднику "Южморрыбфлота" Сергею Антонову, работнице ОАО "РЖД" Ольге Бочкарёвой и гендиректору "Красного Сормова" Николаю Жаркову.

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