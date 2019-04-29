Военный эксперт рассказал, откуда в Норвегию могла приплыть "белуха-разведчица"

Историк Юрий Кнутов не исключает, что произошедшее может быть фейком или провокацией.

Российская "белуха-разведчица", которую выловили у норвежских берегов, могла сбежать от контрабандистов, но точно не от военных РФ. Наиболее вероятные варианты происхождения кита перечислил в беседе с "360" военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, если бы в России был создан военный центр, где обучаются морские животные, это не ускользнуло бы от стран НАТО. Наиболее вероятным историк считает вариант, что млекопитающее принадлежало частным лицам. В связи с этим Кнутов вспомнил громкую историю с "китовой тюрьмой" в Приморье, где содержатся конфискованные белухи и косатки, которых выловили незаконно.

— Здесь тоже возможен такой момент, когда для каких-то контрабандных целей таких животных могут использовать, — сказал эксперт.

Кроме того, по мнению Кнутова, белуху могли использовать в исследованиях Балтийского и Северного морей, где во Вторую мировую войну и Великую Отечественную были затоплены химические боеприпасы и другие предметы, которые могут нанести вред экологии. Историк также не исключает, что вся эта история с "белухой-разведчицей" может быть фейком или провокацией.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Также в Приморье прилетел сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жак-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.