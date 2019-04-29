C Грудинина потребовали взыскать почти 27 миллионов рублей

Исковое заявление подал Сергей Хмельницкий, беседа по гражданскому делу должна состояться 6 мая.

Никулинский суд Москвы принял к рассмотрению иск о взыскании с директора ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павла Грудинина 27 миллионов рублей долга. Об этом сообщает агентство "Распи" со ссылкой на пресс-службу суда.

Исковое заявление к бизнесмену подал Сергей Хмельницкий. Истец просит обратить взыскание в счёт погашения долга на именные акции, которые находятся на счёте ответчика, долю в уставном капитале компании, зарегистрированной на Грудинина, а также денежные средства на счетах.

Беседа по гражданскому делу должна состояться 6 мая.

Ранее в суд на бизнесмена подала его жена Ирина, с которой он официально развёлся в июле прошлого года после 37 лет брака. По мнению женщины, председатель совхоза им. Ленина при разводе скрыл значительную часть своего состояния для ухода от раздела имущества.

Также экс-супруга члена КПРФ обращалась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность на время раздела имущества с бывшим мужем, которое оценивается в 120 млрд. Женщине удалось отсудить у бывшего супруга две трети имущества. Решением суда Грудинина удовлетворена полностью. В 30-дневный срок предприниматель может обжаловать приговор.