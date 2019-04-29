Путин призвал возобновить перевод отечественной классики на другие языки

По его словам, в последние годы эта работа не имеет такого размаха, как это было при Советском Союзе.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости восстановить перевод классики отечественной литературы на другие языки. Соответствующее заявление глава государства сделал на торжественной церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации".

Российский лидер отметил, что в последние годы эта работа не имеет такого размаха, как это было при Советском Союзе.

— Мы многое в этом смысле утрачиваем, следует всё это восстановить, — сказал президент.

Напомним, церемония вручения наград прошла сегодня в Кремле. Их получили: народный артист СССР Василий Лановой, адыгский поэт и писатель Исхак Машбаш, сотрудник "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, работница ОАО "РЖД" Ольга Бочкарёва, а также гендиректор "Красного Сормова" Николай Жарков.