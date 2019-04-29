США решили взять под контроль "Интернет вещей"

Законодатели начали обсуждать меры, которые могут предпринять государство, предприниматели и потребители для защиты от киберугроз.

Руководитель подкомитета Сената США по кибербезопасности Дэн Салливан проведёт завтра, 30 апреля, слушание по вопросу усиления кибербезопасности "Интернета вещей". Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

— В ходе слушания будут рассмотрены угрозы безопасности и сложности, создаваемые "Интернетом вещей". Планируется проработать меры, побуждающие производителей встраивать системы безопасности в устройства и поддерживающие их сети, — уточняется в сообщении.

Кроме того, сенаторы рассмотрят важность сетей пятого поколения (5G) для кибербезопасности и меры, которые могут предпринять государство, предприниматели и потребители для обеспечения безопасности "Интернета вещей".

Планируется, что перед законодателями выступят эксперты из сферы потребительских технологий и специалисты в области IT-технологий, которые опишут своё видение ситуации.

Ранее конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект об усилении кибербезопасности "Интернета вещей". В документе говорится об опасности, которую представляют датчики и устройства, способные подключаться к Сети, и способы противодействия данным уязвимостям. Речь, в частности, идёт об "умной" домашней электронике, Smart-TV, системах "умный дом" и т.д. В случае принятия законопроекта разработчиков данных устройств обяжут предоставить правительству доступ к "прошивке".

Ранее Лайф рассказывал, как телевизоры могут следить за своими хозяевами.