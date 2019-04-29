Путин назвал выдающимися результаты в усилении обороноспособности

По мнению президента, Россия также добилась успеха в развитии производства, транспорта и реализации творческих проектов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добилась выдающихся результатов в укреплении обороноспособности страны. Об этом он сказал на торжественной церемонии вручения медалей "Герой Труда РФ".

— Мы добились выдающихся результатов в развитии производства, работе транспорта, укреплении обороноспособности и потенциала обороны нашей страны, в реализации важных общественных инициатив и творческих начинаний, — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что главное достоинство страны — её граждане.