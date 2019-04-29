Шкуматов поддержал идею создания базы злостных нарушителей ПДД

Единая цифровая платформа позволит компаниям проверять соискателей на предмет лишения прав и в целом соблюдения правил.

Наличие базы данных злостных нарушителей и привязка её к возможности управления пассажирским автомобильным транспортом увеличит безопасность и дисциплину на дорогах. Об этом в разговоре с Лайфом заявил координатор "Общества синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

— Сейчас очень печальная ситуация складывается с тем, что никто никак не ранжирует водителей. Не проверяет их на грубые нарушения правил дорожного движения, на медицинские противопоказания, наркотическую зависимость, алкоголизм или психические заболевания, — сказал общественник.

Шкуматов считает, что подобные проверки происходят очень редко и недобросовестно.

— Раз в 10 лет, по сути, происходит такая проверка. Но за 10 лет с человеком может многое случиться. К тому же мы знаем, что некоторые частные медицинские компании сквозь пальцы смотрят на состояние тех людей, которые к ним приходят, — добавил он.

Ранее с инициативой создать единую базу данных злостных нарушителей выступили в ГИБДД. Цифровая платформа позволит компаниям проверять соискателей на предмет соблюдения правил, лишения их прав.