Путин рассказал, сколько водителей за год скрылись с места ДТП

В подобных авариях погибло 818 человек и было ранено 17 тысяч, рассказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в 2018 году виновники более 17 тысяч ДТП скрылись с места происшествия.

— В прошлом году 17 622 ДТП произошло с участием водителей, которые скрылись с места аварии. Погибло 818 человек, ранено 17 тысяч человек, — сообщил глава государства.

В свою очередь глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о большой работе, которая была проделана за последние годы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Также он отметил, что были увеличены санкции за наиболее опасные правонарушения.

Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места крупных ДТП. Теперь тем, кто оставил место аварии, в которой погибло два и более человек, может грозить до девяти лет лишения свободы.