Путин призвал правительство контролировать вопросы поддержки ветеранов ВОВ

Президент России Владимир Путин призвал правительство страны контролировать вопросы, связанные с поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил на совещании с членами Кабмина РФ.
— Не забывайте про эти вопросы, контролируйте их, — обратился Путин к собравшимся.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о ежегодных выплатах в размере десяти тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны — гражданам РФ, проживающим в том числе и в странах Прибалтики. Финансирование расходов, связанных с исполнением указа, будет обеспечиваться Правительством РФ. Выплаты приурочены ко Дню Победы.
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