Прокуратура запросила три года заключения для вандала, порвавшего картину Репина

Почти год назад мужчина прорвался в уже пустой зал и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по полотну.

Прокуратура запросила три года заключения для жителя Воронежа Игоря Подпорина, порвавшего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

— Прошу признать Игоря Подпорина виновным по части 2 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия") и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — передаёт РИА "Новости" заявление прокурора в Замоскворецком суде.

Напомним, вечером 25 мая 2018 года Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по полотну "Иван Грозный и сын его Иван". Ущерб от действий вандала оценили в 30 миллионов рублей.

Сам Подпорин затем заявил, что повредил картину из-за неприятного впечатления от полотна. Изначально сообщалось, что ему грозит до шести лет лишения свободы.