Прокуратура запросила три года заключения для вандала, порвавшего картину Репина

Читайте также

Прокуратура запросила три года заключения для вандала, порвавшего картину Репина

7

Игорь Подпорин. Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Почти год назад мужчина прорвался в уже пустой зал и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по полотну.

Прокуратура запросила три года заключения для жителя Воронежа Игоря Подпорина, порвавшего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Прошу признать Игоря Подпорина виновным по части 2 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия") и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — передаёт РИА "Новости" заявление прокурора в Замоскворецком суде.

Напомним, вечером 25 мая 2018 года Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по полотну "Иван Грозный и сын его Иван". Ущерб от действий вандала оценили в 30 миллионов рублей.

Сам Подпорин затем заявил, что повредил картину из-за неприятного впечатления от полотна. Изначально сообщалось, что ему грозит до шести лет лишения свободы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×